Lula abre encontro de coordenadores de Casas das Famílias O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abre hoje (19), às 9 horas, na Academia de Tênis, em Brasília, o 1º Encontro Nacional de Coordenadores dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras). Participa da solenidade o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Patrus Ananias. Também chamados de Casas das Famílias, os centros funcionam como ponto de apoio para o atendimento e encaminhamento da população pobre aos programas sociais do governo federal. Promovido pelo MDS e com duração de três dias, o evento tem como objetivos a troca de experiências e capacitação de profissionais para atuar no acompanhamento das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Além dos coordenadores do Cras, participam gestores estaduais e municipais, pesquisadores, professores e especialistas. Segundo a Radiobrás, logo depois da abertura do encontro na Academia de Tênis, Lula vai para o Palácio do Planalto onde, às 10h15, participa de reunião de coordenação política em que estará presente o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Inaugurações na Bahia No início da tarde, Lula viaja para Salvador, com desembarque previsto para as 14 horas. Da capital baiana, segue para os municípios de Santo Amaro da Purificação (recôncavo baiano) e Santo Estevão (interior) para a inauguração de obras. A primeira cerimônia será em Santo Amaro quando, em companhia do ministro da Educação, Fernando Haddad, entrega à comunidade uma escola profissionalizante vinculada ao Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia. O outro compromisso presidencial está marcado para às 16h30, no povoado Boa Vista/Mundel, na região de Santo Estevão. No local, Lula põe em funcionamento a rede que levará luz elétrica a 558 residências. Com o empreendimento, construído com recursos do Programa Luz para Todos, o governo federal atinge a marca de quase 3,3 milhões de brasileiros beneficiados com energia em comunidades rurais. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o governo já investiu até agora R$ 5,5 bilhões em eletrificação rural por meio do Luz para Todos.