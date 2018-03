Lula abre agenda para a juventude O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem usado boa parte de sua agenda para encontros com movimentos jovens após as manifestações de junho. Na semana passada, chamou ao Instituto Lula militantes, representantes de movimentos sociais e redes sociais da internet. Além de conversas com a UNE, juventude do PC do B, PT e de entidades como MST e CUT, o petista convidou os grupos Existe Amor em SP e Circuito Fora do Eixo para tentar entender o motivo dos protestos. Segundo Pablo Capilé, do Fora do Eixo, os encontros com Lula mostraram um líder político preocupado em abrir um "diálogo com a juventude".