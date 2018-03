Luizianne pode ter candidatura vetada A prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), corre o risco de ter a candidatura à reeleição impugnada. Tudo por conta de uma querela com o governador Cid Gomes (PSB), a quem caberia a indicação do vice para compor a chapa. Mas Cid nem apareceu na convenção que homologou a candidatura. Diante do impasse, os petistas registraram o nome do presidente do partido como provisório. Juristas dizem que o nome do vice teria que ter sido registrado até domingo. Outros dizem que o registro pode ser feito até sábado. Em nota, o PT diz que a escolha do vice cabe à legenda e não há pendência jurídica.