Luizianne Lins segue internada após crise de hipertensão A prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), 40 anos, permanece internada num apartamento do Hospital São Matheus, em observação. Luizianne foi internada às pressas ontem à noite, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital da Unimed, após ter passado mal durante o lançamento de um livro no Mercado dos Pinhões. De acordo com o médico Wandemberg Rodrigues, a prefeita sentiu uma dor de cabeça muito forte por causa de um pico hipertensivo.