Luiz Sérgio: temos que ter orgulho do legado de Lula Em reunião com a bancada do PT na Câmara, o ministro das Relações Institucionais, Luiz Sérgio, recomendou aos deputados que, ao elogiarem o governo de Dilma Rousseff, não se esqueçam da gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Eu levantei uma preocupação à bancada do PT. O processo de disputa política é permanente. O PT tem que se preocupar em reafirmar e defender o governo Dilma, mas sem esquecer nossa caminhada até aqui. Temos que ter orgulho do legado deixado pelo presidente Lula", afirmou o ministro, aos jornalistas, na saída da reunião. "Estou apenas levantando uma preocupação", justificou.