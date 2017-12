Luiz Sérgio será o líder da bancada do PT na Câmara O deputado Luiz Sérgio (RJ) será o novo líder da bancada do PT na Câmara, em substituição ao deputado Henrique Fontana (RS). Ele teve o apoio do Campo Majoritário - tendência moderada do partido da qual fazem parte o ex-ministro e deputado cassado José Dirceu, o presidente do partido, Ricardo Berzoini (PT-SP), e o ex-ministro e deputado Antonio Palocci (PT-SP). Luiz Sérgio também é ligado a Dirceu. Para a escolha de Luiz Sérgio, desistiram da disputa os outros dois candidatos, os pernambucanos Maurício Rands, também integrante do Campo Majoritário, porém mais independente, e Fernando Ferro, da tendência Movimento PT. Por acordo entre os petistas, Rands assumirá a liderança em 2008. A candidatura de Rands tinha a simpatia dos deputados ligados ao ministro Tarso Genro, que lidera, dentro do partido, um movimento para a criação de um novo campo político no comando do PT. Ferro apresentava-se como o candidato alternativo ao Campo Majoritário. Vitória de José Dirceu A escolha de Luiz Sérgio é mais uma vitória de José Dirceu que, embora fora da vida parlamentar, tem voz ativa no PT e foi uma figura importante na eleição do petista Arlindo Chinaglia (SP) para a presidência da Câmara. Com a escolha do deputado do Rio de Janeiro para substituir o atual líder, Henrique Fontana (RS), saem vitoriosos outros deputados ligados a Dirceu e que trabalharam diretamente na campanha de Chinaglia, como Cândido Vaccarezza (SP) e João Paulo Cunha (SP). Embora Chinaglia seja integrante do Movimento PT, o presidente da Câmara disse nesta quarta-feira que não se envolveria na disputa pela liderança. "Não tenho candidato", despistou, ao deixar a reunião da manhã. À tarde, antes da decisão, Chinaglia chegou a brincar com Luiz Sérgio, a quem chamou de novo líder, durante a sessão no plenário. O presidente da Câmara cumprimentou o deputado do Rio pelo novo cargo, mas Luiz Sérgio desconversou. "Ainda preciso do seu voto", respondeu a Chinaglia. Este texto foi ampliado às 21h07