Luiz Sérgio diz que deixará 'mão estendida' à oposição

BRASÍLIA - Ao assumir a Secretaria de Relações Institucionais, o deputado petista Luiz Sérgio (RJ) prometeu levar ao pé da letra o discurso da presidente Dilma Rousseff de estender a mão à oposição. "Nada de ciúme quando eu estiver dialogando com líderes da oposição", disse o novo ministro aos muitos parlamentares aliados, principalmente petistas, presentes na solenidade. "É uma diretriz da presidente", lembrou Luiz Sérgio.

Como indicativo das mudanças nas relações entre os partidos, Luiz Sérgio citou a presença na plateia do ex-presidente Fernando Collor de Mello, hoje senador (PTB-AL), logo atrás do senador eleito Lindberg Farias (PT-RJ), líder estudantil e do movimento Fora Collor.