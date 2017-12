Luiz Sérgio deve ser anunciado novo líder da bancada do PT O deputado do PT Luiz Sérgio (RJ) deverá ser anunciado até o início da noite como o novo líder da bancada do partido. Embora os outros dois candidatos à vaga, Maurício Rands (PE) e Fernando Ferro (PE), não tenham anunciado oficialmente a desistência, integrantes do Campo Majoritário, grupo moderado do partido, confirmaram o nome de Luiz Sérgio como sucessor do atual líder, Henrique Fontana (RS). O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (pT), que preside a sessão no plenário, chegou a se referir a Luiz Sérgio como líder e a parabenizá-lo pela nova função. O futuro líder, no entanto, desconversou: "Ainda preciso do seu voto".