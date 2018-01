Luiz Paulo Conde, ex-prefeito do Rio, morre aos 80 anos

RIO - Morreu nesta terça-feira, aos 80 anos, o ex-prefeito do Rio e arquiteto Luiz Paulo Conde. Até segunda-feira, ele estava internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, onde tratava um câncer de próstata. Casado com Rizza Conde, também arquiteta, ele deixa três filhos e seis netos.

Como arquiteto, foi presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, professor e diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da UFRJ. Na política, Conde assumiu a Secretaria Municipal de Urbanismo no primeiro mandato de Cesar Maia (1993-1997) como prefeito. Em 1996, foi eleito prefeito do Rio pelo Partido da Frente Liberal (PFL), o mesmo de Maia, de quem teve apoio.

Durante o mandato de Maia, Conde coordenou programas como o Rio Cidade, de revitalização de áreas urbanas, e Favela-Bairro, de reurbanização das favelas cariocas. Como prefeito, deu continuidade a eles. Em 2000, concorreu à reeleição pela mesma sigla, mas acabou derrotado pelo próprio antecessor, que passou para o PTB.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois da derrota, Conde. Rompido com Maia, aderiu ao grupo político do ex-governador Anthony Garotinho e entrou para o PSB. Elegeu-se vice-governador na chapa de Rosinha Matheus, mulher de Garotinho, no pleito de 2002. No ano seguinte, acompanhou Garotinho na troca do PSB pelo PMDB, onde se candidatou a prefeito pela terceira vez, mas terminou em terceiro lugar, atrás de Cesar Maia e de Marcelo Crivella (atualmente no PRB).