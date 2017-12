Luiz Marinho é internado com infecção pulmonar no ABC O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, está internado desde a noite de quinta-feira no Hospital Assunção, em São Bernardo do Campo (SP), com infecção pulmonar. De acordo com comunicado do Ministério do Trabalho, a equipe médica recomendou a Marinho repouso absoluto. Leia abaixo a íntegra do comunicado: "A agenda do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, está suspensa até a próxima segunda-feira, dia 29, em virtude de problema de saúde, e só será retomada após avaliação médica. O ministro está internado, desde ontem (25) à noite, no Hospital Assunção, em São Bernardo do Campo, na região do ABC paulista. A equipe médica diagnosticou uma infecção pulmonar e recomendou repouso absoluto. Brasília, 26 de janeiro de 2007 Assessoria de Comunicação Social Ministério do Trabalho e Emprego"