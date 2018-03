Luiz Marinho defende cautela no caso Palocci O prefeito de São Bernardo do Campo (SP), Luiz Marinho (PT), disse hoje que é preciso ter cautela em relação às suspeitas de que o ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, multiplicou seu patrimônio usando uma empresa para exercer atividades consideradas tráfico de influência. Marinho fez uma comparação dos ganhos de Palocci com a remuneração obtida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com palestras. "Daqui a pouco vão falar que as palestras são enriquecimento ilícito. Tem de ter muito cuidado com isso", disse o prefeito, após palestra no BIOSforum, evento que discute iniciativas de desenvolvimento sustentável no País.