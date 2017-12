Luiz Henrique reafirma processo de descentralização em SC Em cerimônia no Centro de Eventos - Centrosul, de Florianópolis, Luiz Henrique da Silveira (PMDB) tomou posse como o primeiro governador reeleito na história de Santa Catarina. Também foi empossado o vice, Leonel Pavan, senador e ex-prefeito de Balneário Camboriú. Fizeram parte da mesa o ex-governador (interino), Eduardo Pinho Moreira, o presidente da Assembléia Legislativa, deputado Júlio Garcia, e o prefeito da capital, Dário Berger. A cerimônia contou com a presença de Cid Moreira, hoje ligado à Sociedade Bíblica do Brasil, que leu versículos da bíblia em homenagem ao governador. Invocando seu passado de líder estudantil, Luiz Henrique lembrou sua história de resistência aos governos autoritários e enfatizou a determinação em aprofundar o processo de descentralização e austeridade, prometendo "levar para os lugares esquecidos o asfalto, a escola, o médico, a casa, a água tratada, a luz elétrica e a internet". O anúncio do elenco que irá compor o primeiro escalão do governo, prometido anteriormente para a data da posse, foi adiado para os próximos dias, para que os últimos nomes possam ser definidos com mais tranqüilidade.