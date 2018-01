Luiz Henrique chega ao plenário acompanhado de apoiadores

Estavam com ele cerca de dez senadores, entre os quais parlamentares do PSB, PP, PDT e da ala independente do PMDB.

Luiz Henrique vai disputar o cargo máximo da Casa com o atual presidente, Renan Calheiros (PMDB-AL), favorito na disputa.

Enquanto caminhavam em direção ao plenário, a senadora Lidice da Mata (PSB-BA) comentava com os colegas que era preciso ficar atento a possíveis manobras regimentais que pudessem prejudicar a candidatura do senador catarinense. "Não podemos perder no tapetão", afirmou.

O clima é de otimismo entre os apoiadores de Luiz Henrique. Segundo ele, nos últimos dias a balança da eleição está pendendo para o seu lado. O peemedebista estima que poderá ter cerca de 45 votos, número suficiente para vencer a eleição.