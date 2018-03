Luiz Fux reúne-se com bancada do PSDB no Senado Indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luiz Fux se reuniu por cerca de 15 minutos com a bancada do PSDB do Senado. Ao sair, ele não quis dar entrevista, limitando-se a dizer que "veio entregar o currículo". Fux presidiu no ano passado a comissão de juristas do Senado encarregada de elaborar a proposta do novo Código de Processo Civil. O texto foi aprovado no fim do ano na Casa e aguarda votação na Câmara.