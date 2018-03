Lugo e Uribe ligam para desejar melhoras a Lula

Os assessores dos presidentes do Paraguai, Fernando Lugo, e da Colômbia, Alvaro Uribe, contactaram o Palácio do Planalto nesta sexta-feira, 29, para obter informações sobre o estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sofreu uma crise de hipertensão e foi internado na quarta-feira, em Recife.

Lugo e Uribe, por meio de seus respectivos auxiliares, realizaram um contato com o assessor da Presidência Marco Aurélio Garcia. O funcionário do governo brasileiro já havia falado anteriormente com o assessor nacional de segurança do governo dos EUA, general James Jones, que contactou a presidência a pedido do mandatário norte-americano, Barack Obama.

No sábado, 30, Lula será submetido a uma bateria no Instituto do Coração (InCor) em São Paulo, pela equipe do cardiologista Roberto Kalil, que acompanha o caso do presidente. O check-up está previsto para durar três horas. Nesta sexta-feira, à tarde, o médico da presidência Cleber Ferreira, que prestou os primeiros atendimentos ao presidente no Recife, fará uma avaliação de rotina da saúde de Lula, que permanece em sua casa em São Bernardo.

Com informações do Blog do Planalto