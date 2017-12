Lucro da Radiobrás tem queda de 67% em 2006 A Radiobrás fechou o ano passado com queda de 67% em seus lucros. O resultado líquido da empresa de comunicação do governo federal caiu de R$ 20,764 milhões em 2005 para R$ 6,836 milhões em 2006. Além do aumento dos custos proporcionalmente maior que o avanço das receitas, a piora no resultado final foi motivada por redução nas subvenções do Tesouro Nacional durante o ano passado. A receita líquida evoluiu 20,58% em 2006, para R$ 22,932 milhões, enquanto os custos dos serviços cresceram 23%, para R$ 52,234 milhões. Com isso o resultado bruto negativo subiu de R$ 23,438 milhões em 2005 para R$ 29,302 milhões em 2006. As despesas operacionais caíram de R$ 64,044 milhões para R$ 55,683 milhões na mesma comparação. A linha do balanço "outras receitas operacionais" teve recuo de 17%, para R$ 93,860 milhões, principalmente pela redução das subvenções do Tesouro Nacional, de R$ 106,284 milhões em 2005 para R$ 93,311 milhões no ano passado. A Radiobrás opera seis emissoras de rádio, três emissoras de televisão e duas agências de notícias na internet, além de prestar serviços de clipagem e de publicidade legal.