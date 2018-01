Luciano Coutinho deve ser primeiro convidado da CPI do BNDES

O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, deverá ser o primeiro a ser convidado a comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito aberta nesta quinta-feira, 6, para investigar supostas irregularidades em financiamentos do banco de fomento. O relator da comissão, deputado José Rocha (PR-BA) disse na manhã de hoje que apresentará o requerimento no início da tarde, quando podrão ser protocolados os pedidos.

"Vou apresentar o requerimento convidando o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, já para a primeira reunião da CPI de oitiva já termos ele aqui presente. Ele vai fazer aqui os esclarecimentos que os parlamentares desejarem em relação ao programa e investimentos do banco, como fazem estes empréstimos etc", disse Rocha.

O parlamentar ressaltou que os membros devem ter responsabilidade no trabalho da comissão e evitar que ela seja mais um instrumento da crise política entre o Congresso e o governo. "Temos que ter serenidade e responsabilidade. Se mantivermos nessa linha, não tenha dúvida que faremos um bom trabalho", disse.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A CPI do BNDES foi instalada na manhã desta quinta-feira (6). A chapa única foi eleita em votação unânime, com 22 votos, tendo o deputado Marcos Rotta (PMDB-AM), como presidente. A relatoria ficou com José Rocha (PR-BA), a primeira vice-presidência com Miguel Haddad (PSDB-SP), a segunda vice com Carlos Zarattini (PT-SP) e Marcelo Squassoni (PRB-SP) será o terceiro vice-presidente. A eleição da chapa confirmou a exclusão do PT da cúpula da CPI.