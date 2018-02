Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Candidata à Presidência da República pelo PSOL, a deputada Luciana Genro sofreu um acidente na manhã desta segunda-feira em Porto Alegre. Foi a própria Luciana quem contou em seu Twitter que não se feriu. "Estava dirigindo o carro do meu marido e outro carro passou no sinal vermelho e me bateu. Por sorte ninguém se machucou", escreveu.

Segundo a candidata, o homem que avançou o sinal vermelho estava sem habilitação. "Poderia ter sido grave. O carro do meu marido ficou destruído na frente. Graças ao cinto de segurança não me machuquei. Tenho verdadeiro pavor do trânsito!" Luciana tem hoje um encontro com o filósofo Vladimir Safatle e com o candidato do PSOL ao governo do Rio Grande do Sul Roberto Robaina.