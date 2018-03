Loyola: queda de popularidade de Dilma fortalece BC O ex-presidente do Banco Central e sócio da Tendências Consultoria Integrada, Gustavo Loyola, disse nesta terça-feira que a queda na popularidade da presidente Dilma Rousseff vai acabar fortalecendo o trabalho do Banco Central no combate à inflação. Loyola participou, ao lado do especialista em economia internacional Arturo Porzecanski, de evento sobre a relação comercial entre Brasil e Argentina.