Longe das polêmicas, Dilma recebe presidente argentina

"As questões comerciais encontram seus canais habituais, já consolidamos em um diálogo que mantém o ministro Fernando Pimentel (do Desenvolvimento, Indústria e Comércio) com a ministra Débora Giorgi (da Indústria Argentina). Agora, recentemente, na cúpula do Mercosul, houve a possibilidade de se examinar a situação", disse o ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, ao ser questionado sobre os problemas comerciais entre os dois países.

A intenção de brasileiros e argentinos é dar seguimento aos protocolos de cooperação bilateral entre os dois países e que já foram tema da viagem da presidente Dilma a Argentina em janeiro deste ano. Entre eles, um acordo para construção de dois reatores nucleares para pesquisa, usando tecnologia argentina, mas com os custos divididos. Também deve ser avaliado o estágio de desenvolvimento de um satélite que está sendo projetado pelos dois países.

"É uma excelente oportunidade de fazermos uma avaliação desses primeiros meses desde que a presidente Dilma esteve em Buenos Aires. A agenda deve ser parecida com a anterior, com a avaliação dos passos que estão sendo tomados na cooperação bilateral em áreas como espacial, nuclear, financeira, e da ação dentro do G20", explicou Patriota. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.