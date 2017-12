Local de visita de Bush tem 10 quarteirões interditados Uma área de mais de dez quarteirões está totalmente interditada, desde aproximadamente às 15h30, no bairro do Caxingui, onde fica a sede da ONG Meninos do Morumbi. O presidente dos EUA, George W. Bush, chegou ao local às 16h30, e acenou aos jornalistas que estão no local. Nem pedestres, mesmo que moradores da região, estão sendo autorizados pelo Exército a circular pelo local. Em um dos pontos do bloqueio, no cruzamento das ruas José Jannarelli e Eugênio Pettarello, um pequeno grupo de apenas quatro manifestantes conseguiu se posicionar para protestar contra Bush. Todos os adolescentes só conseguiram ingressar no local porque são moradores do bairro e chegaram cedo, antes de as ruas serem bloqueadas. No mesmo cruzamento, até mesmo uma mulher grávida teve dificuldades para entrar em seu prédio situado a apenas uma quadra do local visitado por Bush. Seu acesso só foi permitido após autorização do Comando do Exército e após apresentação de uma correspondência que comprovava sua residência. O programa Pânico na TV, da Rede TV!, faz a festa com militares enquanto Bush tentava se aproximar da ONG. Cinco minutos depois que a comitiva de 40 carros chegar a ONG, vestidos de Bush, Bin Laden e do presidente Lula, os apresentadores do programa avançaram com suas piadas sobre militares. O personagem ´Lula´ comandava a festa pedindo a ´Bin Laden´ acenar para ´Bush´. Diante da brincadeira, militares formaram uma linha de frente e impediram os apresentadores de avançar. A segurança foi reforçada.