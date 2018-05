Lobista investigado pela Zelotes decide ficar em silêncio na CPI do Carf

BRASÍLIA - O lobista Alexandre Paes dos Santos decidiu ficar em silêncio em depoimento à CPI do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), na Câmara, mas chegou a responder uma pergunta feita pelos parlamentares, negando ter cedido qualquer veículo ao filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Luis Cláudio Lula da Silva. Santos está respaldado por um habeas corpus para permanecer calado durante a sessão da comissão e usou como justificativa para não responder as perguntas o fato de os questionamentos serem os mesmos já respondidos por ele em processo judicial.

De acordo com o empresário, seus advogados irão remeter à CPI documentos referentes aos depoimentos já prestados por ele à Justiça. Ele negou ter qualquer envolvimento com o Carf.

O lobista Alexandre Paes dos Santos, conhecido como 'APS', é um dos investigados na Operação Zelotes, que apura a negociação de medidas provisórias em benefício do setor automotivo.