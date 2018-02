Lobão viaja para posse de presidente dominicano O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, embarcou na manhã de hoje para a República Dominicana, onde representará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cerimônia de posse de Leonel Fernández no cargo de presidente do país caribenho. Com isso, não será realizada hoje a reunião de Lobão com os presidentes das empresas líderes dos consórcios que disputaram o leilão da hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira. O ministro chegou a anunciar que a reunião talvez fosse hoje. Lobão quer conversar com Maurício Bähr, presidente da Suez do Brasil, e com Marcelo Odebrecht, presidente da construtora, para tentar apaziguar o clima de hostilidade entre as empresas.