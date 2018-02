Lobão terá êxito nas Minas e Energia, diz Garibaldi O presidente do Senado, Garibaldi Alves, afirmou hoje que o senador Edison Lobão (PMDB-MA) terá êxito na sua nova função, de ministro de Minas e Energia, e ainda afirmou que não considera relevante ter prévia experiência técnica para conduzir a pasta. Para justificar sua opinião, Garibaldi lembrou que Winston Churchill, primeiro-ministro britânico na 2ª Guerra Mundial, também não era general e levou a Inglaterra à vitória. "Não é o Lobão sozinho que vai garantir que não haverá apagão. O governo é que garantirá que não teremos apagão. Churchill ganhou a guerra e não era general. Era um grande estrategista, um estadista. Portanto, Lobão pode ser um grande ministro de Minas e Energia", afirmou. Embora otimista com a estratégia seguida pelo governo federal para evitar uma crise energética, Garibaldi Alves falou que o Brasil não está a salvo de racionamento. Isso porque o País depende do volume de chuvas. "O Brasil pode enfrentar um apagão. Porém, se isso acontecer, vai equivaler à segunda guerra", disse. As informações são da Agência Senado.