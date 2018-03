Lobão: sistema de partilha será aprovado até fim do ano O ex-ministro de Minas e Energia e senador Edison Lobão (PMDB-MA) disse hoje acreditar que, mesmo com atrasos, o projeto que estabelece o sistema de partilha da produção do pré-sal será aprovado no fim do ano. Na opinião de Lobão, que foi um dos autores do projeto, ainda que o candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, vença as eleições, o modelo de partilha será aprovado para o pré-sal.