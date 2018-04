Lobão pede explicação de citados na Castelo de Areia Ao sair de uma audiência no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, informou que pediu explicações dos órgãos ligados ao ministério que tiveram seus nomes relacionados à operação Castelo de Areia da Polícia Federal (PF), que investiga irregularidades em obras executadas pela construtora Camargo Corrêa. "Pedi que os órgãos ligados ao ministério se manifestem e se defendam. Eu não posso ir além. Não conheço o teor e os detalhes do problema", disse ele, acrescentando que esses órgãos "terão de se explicar ao ministro o que ocorreu e se ocorreu alguma coisa".