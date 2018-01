Lobão participa de manifestação contra governo Dilma

Convocada pela internet por grupos como "Movimento Brasil Livre", "Vem Pra Rua" e "Movimento Brasileiro de Resistência", o ato reuniu cerca de 5 mil pessoas na capital paulista nesta tarde, segundo a Polícia Militar. Divididos em três grupos distintos, cada um com seu carro de som, os manifestantes pediam, entre outras reivindicações, a derrubada do PL 36, o impeachment da presidente Dilma Rousseff e até intervenção militar. Lobão fez questão de se diferenciar do grupo que defendia a intervenção militar. "Temos objetivos comuns, como tirar o PT do poder, mas defendo os meios democráticos", esclareceu.