Lobão nega que Dilma tenha resistido a indicação O senador Edison Lobão (PMDB-MA) negou hoje que a chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, tenha mostrado resistência à indicação dele para o Ministério de Minas e Energia. "Ela inclusive disse ter apreço por mim." Lobão também negou que o País corra o risco de enfrentar um novo racionamento de energia. "Todas as termelétricas estão sendo ligadas, paulatinamente, e até já voltou a chover", disse, brincando com o fato de chover em Brasília na noite de hoje. Ele rebateu ainda as acusações de que não teria conhecimento técnico para assumir a pasta e disse que outros ministros de caráter político passaram pelo ministério.