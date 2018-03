Lobão minimiza derrota governista em votação do Código O ministro de Minas e Energia Edison Lobão minimizou hoje a aprovação do Código Florestal na noite de ontem. Segundo ele, a decisão não deve ser interpretada como uma derrota governista. "O governo não foi exatamente derrotado. O governo tem tido muitas vitórias com a base de apoio, mas temos que entender também o pensamento dos parlamentares", afirmou, após participar do evento BIOSforum, em São Paulo.