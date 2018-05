Lobão é senador licenciado pelo PMDB do Maranhão. Ao comentar a entrada de Meirelles no partido, disse: "Foi um valor extraordinário que o PMDB ganhou."

Sobre o movimento do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que saiu do PMDB e entrou hoje no PT, Lobão declarou: "Preferiríamos ganhar os dois."