Lobão diz que teve auxílio-moradia do Senado até abril O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, afirmou hoje que desde abril deste ano não recebe recursos do auxílio-moradia do Senado, onde exercia mandato antes de se licenciar para assumir o ministério. Em resposta a uma pergunta sobre reportagem publicada hoje em que o jornal "Folha de S.Paulo" informa que Lobão recebeu o benefício, ele disse: "Recebi no passado".