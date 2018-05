Lobão diz que fim de urgência pode facilitar conversas

O ministro fez essas considerações em rápida entrevista coletiva que concedeu a jornalistas após participar de reunião aberta com a bancada do PMDB, na Câmara dos Deputados. Mais cedo, questionado por um parlamentar, ele procurou desvincular alguma relação entre o pedido de apreciação com urgência constitucional dos quatro projetos do governo no Congresso sobre o novo marco regulatório do setor petrolífero e a possível candidatura da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, à Presidência da República no próximo ano.

"A candidatura da ministra Dilma, se houver, terá que ter seu caminho próprio e não ligado a interesses do povo brasileiro, como é o pré-sal", argumentou. Em seguida, Lobão relacionou uma série de qualidades da ministra. "Inteligência e competência técnica, que reconhecemos. A dedicação que aprendi a admirar nessa ministra... não terá nenhuma relação com o regime de urgência", garantiu.

Lobão disse ainda que ninguém questionou o fato de a urgência determinar que os projetos sejam examinados em 90 dias. "São 90 dias porque a Constituição estabelece. Se a legislação fosse por 120 dias, talvez o presidente tivesse feito isso", afirmou.