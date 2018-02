Lobão diz que filho quer se licenciar da vaga no Senado O futuro ministro de Minas e Energia, senador Edison Lobão (PMDB-MA), disse hoje que o filho e suplente, Edison Lobão Filho (DEM-MA), pretende se licenciar da vaga que assumirá no Senado para responder às denúncias feitas contra ele. Lobão Filho é acusado de ter usado uma empregada doméstica como laranja na gestão de uma empresa no Maranhão. "Ele pretende licenciar-se para responder lá fora as alegações que são feitas contra ele do ponto de vista empresarial. Não é nada político e nem há dinheiro público. Além disso, é tudo injusto e falso", disse.