Lobão diz não acreditar em tirada de urgência do pré-sal O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, não acredita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retire o caráter de urgência constitucional dos projetos que tratam do marco regulatório do pré-sal, como querem os partidos da base aliada. "O presidente fez o que o Conselho (Conselho Político) sugeriu. Ele não me disse nada sobre isso, mas não acredito", disse o ministro, à Agência Estado, ao sair de reunião com secretários, na Câmara, e se dirigir para um encontro aberto com a bancada do PMDB para discutir o pré-sal. O PMDB é um dos partidos que defendem a retirada da urgência, porque ela restringe o prazo de votação em 90 dias: 45 na Câmara e 45 no Senado.