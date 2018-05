Lobão defende pedido de urgência para votar o pré-sal O ministro das Minas e Energia, Edison Lobão, defendeu hoje a manutenção do pedido de urgência para a votação dos projetos de lei no Congresso sobre as novas regras para a exploração do petróleo na camada pré-sal, decidida hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista ao programa "Bom Dia Ministro", Lobão afirmou que considera fundamental a urgência para a votação da matéria por causa da proximidade da campanha eleitoral de 2010.