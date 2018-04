Lobão: CPI de fundo de pensão é 'questão do Congresso' Após a forte repercussão do caso do Real Grandeza, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, evitou comentar a decisão de integrantes do seu partido, o PMDB, de criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os fundos de pensão das estatais, que em sua maioria são controlados por petistas. "É uma questão do Congresso (Nacional). É uma atitude autônoma e soberana do Congresso", afirmou o ministro. Lobão disse que considera superada a questão da troca do comando do fundo de pensão Real Grandeza, da estatal Furnas. "Resolvi suspender a eleição (da nova diretoria) até o fim do mandato dos atuais dirigentes", afirmou. Na semana passada, Lobão chegou a articular para que houvesse troca do comando da Fundação Real Grandeza. Mas a decisão acabou sendo barrada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois que os funcionários de Furnas ameaçaram fazer uma paralisação em defesa dos diretores do fundo. Lobão esteve hoje na residência do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, para anunciar uma parceria da estatal federal Eletrobrás com a Companhia Energética de Brasília (CEB), para reformar a rede elétrica na capital federal. Ao todo serão investidos R$ 58,4 milhões, sendo que R$ 56 milhões virão da Eletrobras e outros R$ 2,4 milhões da CEB.