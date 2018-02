Lobão confirma convite de Lula para assumir pasta O senador Edison Lobão (PMDB-MA) informou hoje, ao sair de uma audiência com Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, que o presidente confirmou o convite para que ocupe o cargo de ministro de Minas e Energia. "O presidente Lula acaba de me convidar para o Ministério", relatou o senador. E acrescentou: "tomo posse na segunda-feira". Lobão foi indicado por unanimidade pelo PMDB para o cargo.