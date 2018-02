Lobão assume Minas e Energia para 'administrar' O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou na quarta-feira que o senador Edison Lobão (PMDB-MA) é o novo ministro das Minas e Energia. Lobão, que anunciou sua própria nomeação aos jornalistas ao lado do ministro das Relações Institucionais, José Mucio Monteiro, foi indicado pelo partido e toma posse na segunda-feira. O PMDB desejava reaver a pasta desde que Silas Rondeau deixou o ministério em maio de 2007, acusado de ter recebido propina da construtora Gautama, envolvida na Operação Navalha comandada pela Polícia Federal. Nesse período, a pasta foi ocupada interinamente por Nelson Hubner, um técnico do ministério que trabalhara na gestão de Dilma Rousseff, atual ministra-chefe da Casa Civil, e na de Rondeau. Sem conhecimento do setor, Lobão terá o desafio de administrar uma possível crise de abastecimento de energia devido à falta de chuvas, que compromete o nível dos reservatórios. O novo ministro reagiu às críticas à falta de experiência no setor e de ter sido nomeado apenas por critérios políticos. "Ministro é para cuidar da administração", afirmou Lobão. Ele também afirmou que o ministro interino Hubner deve deixar o ministério, pois teria dito que tem novos projetos. No Senado, a vaga de Lobão será preenchida pelo seu filho e suplente, Edison Lobão Filho (DEM-MA), sobre o qual surgiram denúncias nos últimos dias. Ele teria usado laranjas para ocultar sua participação em uma distribuidora de bebidas no Maranhão que sonegaria impostos. Ele nega. O Democratas quer explicações de Lobão Filho e insinuou que ele deveria mudar para o PMDB, como fez o pai no final do ano passado. (Texto de Mair Pena Neto)