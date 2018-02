Livro sobre Basômetro é tema de debate

O livro Análise Política e Jornalismo de Dados - Ensaios a Partir do Basômetro será tema de debates entre jornalistas e cientistas políticos na Fundação Getulio Vargas (FGV), em São Paulo, na manhã de hoje.

O livro reúne dez ensaios sobre o comportamento do Congresso Nacional nos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. As análises foram feitas a partir do Basômetro, ferramenta online que permite a medição do nível de governismo de partidos e parlamentares na Câmara e no Senado.

Primeira criação do Estadão Dados, núcleo de jornalismo de dados do jornal O Estado de S. Paulo, o Basômetro reúne informações sobre todas as 1.310 votações nominais - com registro da posição de cada parlamentar - ocorridas desde 2003.

O evento de hoje terá a participação dos três organizadores do livro, os pesquisadores Marco Antonio Teixeira (FGV) e Humberto Dantas (Insper/Fesp) e o jornalista José Roberto de Toledo, coordenador do Estadão Dados.

Ricardo Gandour, diretor de Conteúdo do Grupo Estado, participará do debate de abertura, juntamente com Teixeira e Maria Tereza Fleury, diretora da Escola de Administração de Empresas da FGV-SP.

Os pesquisadores Cláudio Gonçalves Couto (FGV-SP) e Fernando Abrucio debaterão sobre o PMDB e a governabilidade vistos sob as lentes do Basômetro. Humberto Dantas fará uma exposição sobre a influência de líderes de bancadas e deputados-presidentes nas votações da Câmara. O evento terá início às 9h, na rua Itapeva 432.