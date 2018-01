Livro identifica 139 dos integrantes do destacamento O tenente Chico entrou no Clube dos Oficiais da Reserva da Polícia Militar e foi até a antessala do gabinete do seu então presidente, coronel Hermes Bittencourt Cruz, um ex-sargento do Exército que em 1963 participou da agitação dos praças no Rio antes de entrar para a PM paulista, no ano seguinte. Desconfiado, não quis dizer nem mesmo seu nome. Era setembro de 2004 e estava acompanhado por um coronel da PM que fez carreira no Serviço de Informações da corporação e o incentivara a falar. Começava ali a primeira de mais de duas dezenas de entrevistas com o mesmo homem. Sua memória se abriu aos poucos. Só na terceira entrevista Chico tomou coragem para dizer seu nome verdadeiro e se apresentar sem o coronel. Pediu, porém, anonimato. Por isso, aqui foi identificado por meio de um nome fictício: tenente Chico.