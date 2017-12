Livro do ex-ministro Palocci será lançado em março A Editora Objetiva informou em sua página na internet que lançará em março o livro Sobre Cigarras e Formigas escrito pelo ex-ministro da Fazenda, Antonio Palocci. A obra, de acordo com as informações da editora, trará explicações sobre a política econômica implementada por Palocci no período em que ocupou o cargo de ministro da Fazenda no primeiro mandato do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A editora também adianta que o livro conterá "detalhes" sobre a passagem de Palocci no governo. Palocci, hoje deputado federal, deixou o Ministério da Fazenda após ter se envolvido no escândalo da quebra de sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa. O objetivo era desmoralizar as denúncias do caseiro sobre o fato de Palocci freqüentar uma mansão mantida por lobistas no Lago Sul de Brasil quando ainda era ministro da Fazenda. Palocci não é o primeiro a lançar livro no meio petista no início do segundo mandato de Lula. Em 22 de janeiro, José Genoino - também deputado federal nesta legislatura - lançou suas memórias a partir de depoimento dado à jornalista Denise Paraná, que compilou a obra. Entre o Sonho e o Poder trata da vida pessoal do ex-guerrilheiro e também da crise no PT após o envolvimento de alguns de seus quadros no esquema do mensalão. Genoino renunciou à presidência do partido em julho de 2005, após a prisão de um assessor de seu irmão, que tentou embarcar no aeroporto de Congonhas carregando R$ 200 mil em uma mala e US$ 100 mil na cueca. O deputado cassado e ex-ministro José Dirceu também tinha intenções de transformar sua trajetória em livro, mas terá de adiar seus planos. A obra vinha sendo escrita por Dirceu e pelo jornalista Fernando Morais, que informou o fim do projeto. Segundo Morais em declaração à Folha de S. Paulo, os originais foram furtados de sua casa de praia no Guarujá (SP). O furto deve ter acontecido no início do ano passado, mas nem o autor nem a polícia souberam precisar.