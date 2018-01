Livro do ‘Estado’ sobre reconstrução do Brasil ganha versão digital

A Reconstrução do Brasil, que reúne a série especial de 15 reportagens assinada pelo jornalista José Fucs e publicada pelo Estado entre setembro de 2016 e janeiro de 2017, sobre os grandes desafios do País pós-impeachment, já está disponível na versão e-book. A obra pode ser baixada pelo Google Play e Kindle Store por R$ 24,90. Em breve, o livro também será ofertado para download na iTunes, a loja virtual da Apple.

+ A reconstrução do Brasil e as eleições de 2018

Com prefácio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a obra traz ainda os editoriais publicados pelo jornal a respeito dos principais temas abordados na série, como reforma previdenciária, ajuste fiscal, cerco à corrupção, desestatização e novo pacto federativo.

Cada assunto é apresentado ao leitor acompanhado de soluções propostas por especialistas da área – Fucs fez mais de 50 entrevistas. Segundo o autor, o objetivo foi oferecer uma contribuição para o debate em um dos momentos mais difíceis do Brasil em todos os tempos. “Mais do que um diagnóstico dos grandes problemas nacionais, a ideia foi apresentar soluções para o País sair do atoleiro em que se encontra.”

Seguindo a mesma ordem das publicações no jornal, o livro exibe no primeiro capítulo a apresentação geral da série: Hora de Mudar serve como uma espécie de resumo dos principais desafios a serem enfrentados pelo País e pelo mandato-tampão de Michel Temer, na travessia até 2019. Para Fernando Henrique Cardoso, a reconstrução do Estado e da economia brasileira será longa, exigirá perseverança e sentido de direção.

“Nenhuma sociedade se move se não souber aonde quer chegar. E se não tiver uma razoável noção dos processos que a levaram às dificuldades do tempo presente. O livro que o leitor tem em mãos contribui para a compreensão do passado dos últimos trinta anos, assim como para o debate a respeito do futuro previsível”, afirma o tucano em seu prefácio.

Para a produção da série, foram ouvidos outros nomes de peso, como o economista Antonio Delfim Netto, ex-ministro da Fazenda, do Planejamento e da Agricultura; e os juristas Célio Borja e Nelson Jobim, ambos ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). “Para mim, participar desse projeto foi um privilégio. Começamos logo depois do impeachment. O Brasil, naquela época, estava detonado. A ideia foi mesmo tentar mostrar caminhos para voltarmos aos trilhos e numa época em que o jornalismo do dia a dia nos deixa pouca margem para discutir ideias, aprofundar o debate. E sem ficar em cima do muro”, completa Fucs.

ONDE BAIXAR O LIVRO:

Google Play

Kindle Store

FICHA TÉCNICA:

A RECONSTRUÇÃO DO BRASIL

Autor: José Fucs

Editora: O Estado de S. Paulo

Número de páginas: 150

Versões: R$ 39,90 (livro) e R$ 24,90 (e-book)

O AUTOR:

JOSÉ FUCS

​​Jornalista desde 1983, é repórter especial do Estado. Foi repórter especial da Época, editor-chefe da revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios e editor executivo da Exame. Trabalhou também como repórter na Gazeta Mercantil e na Folha de S.Paulo.