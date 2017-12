Lista divulga 100 parlamentares mais influentes do Congresso

Dois dos deputados federais campeões de voto de São Paulo, Paulo Maluf (PP) - 739.827 votos - e Clodovil Hernandes (PTC) - 493.951 votos - ficaram de fora da lista dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso, elaborada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). A classificação feita pelo órgão leva em consideração aqueles que se destacam "por sua respeitabilidade, credibilidade e prudência" e que acabam sendo "chamados a arbitrar conflitos ou conduzir negociações políticas de grande relevância". Também estão incluídos os que se transformam em líderes pelo "excelente trânsito nas diversas correntes políticas" e pela capacidade de se dedicar "à elaboração de textos com propostas para deliberação". Maluf e Clodovil receberam classificação máxima nas urnas - foram, respectivamente, primeiro e terceiro colocados no ranking dos mais votados em São Paulo. Porém, suas atuações como deputado não mereceram o mesmo tratamento. A bancada paulista é a que teve o maior número de parlamentares entre os 100 mais influentes do Congresso. Do total, 20 são de São Paulo (18 deputados e 2 senadores). Estão na lista nomes como o do ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci (PT), o presidente do PT, Ricardo Berzoini, o presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT), o líder do PSDB na Câmara, Antônio Carlos Pannunzio, o presidente nacional do PMDB, Michel Temer, e outros menos conhecidos como Regis de Oliveira (PSC) e Márcio França (PSB). Uma das surpresas da lista do Diap deste ano foi a ausência do deputado José Genoino (PT), que, depois de fazer parte de todas as listagens anteriores, ficou de fora do novo levantamento. R.B.