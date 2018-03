Lippi quer parceria com governo estadual Uma das primeiras medidas do prefeito Vítor Lippi (PSDB), que assumiu ontem a Prefeitura de Sorocaba, será garantir a instalação do Parque Tecnológico Paulista, na cidade, em parceria com o governo estadual. Ele assegurou que, apesar da crise internacional, a Toyota, empresa âncora do parque, vai manter o projeto de construção de uma fábrica em Sorocaba com investimento de US$ 700 milhões. "Vamos fazer de Sorocaba uma das melhores cidades do Brasil para se viver", disse.