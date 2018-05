Lins é acusado de distribuir cargos em delegacias do Rio Os delegados-adjuntos Rafael Menezes e Maurício Demétrio acusaram hoje formalmente na Corregedoria Geral Unificada o ex-chefe de Polícia Civil e deputado cassado, Álvaro Lins (PMDB), por distribuir cargos em delegacias do Rio em troca da conivência com o jogo ilegal em máquinas de caça-níqueis e da arrecadação de propina. O processo pode resultar na expulsão de Lins da polícia. Ele não compareceu à audiência e sequer enviou advogado para acompanhar o processo. "Isto é uma estratégia dele (Lins) para provocar a nulidade do processo. Estou certo de que não vai funcionar. Se ele não prestou para a Assembléia Legislativa, não vai conseguir ficar na Polícia Civil", disse o delegado Alexandre Neto, que compareceu à audiência representando o Sindicato dos Delegados. De acordo com o delgado, Menezes, da 14ª Delegacia do Leblon, e Demétrio, da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, "apenas confirmaram o que acontecia e continua acontecendo no Rio" e não descartou a hipótese de que Lins continue controlando o esquema dentro da cadeia. "Basta chegar em uma esquina que vemos máquinas proibidas e jogo do bicho. Aliás, todos sabem a seriedade do nosso sistema penitenciário" , ironizou Neto.