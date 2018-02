Lindbergh comemora decisão do STF sobre royalties O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) comemorou nesta segunda-feira a decisão de hoje da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), que concedeu liminar favorável ao Estado do Rio de Janeiro, suspendendo a eficácia da lei dos royalties do petróleo. "O Rio respira aliviado hoje. O clima era de muita tensão. Havia um pânico nas prefeituras e no governo do Estado. Agora, o Rio de Janeiro ganhou um tempo para discutir o mérito", afirmou o senador.