Lindberg: PT não desistirá da Comissão de Infraestrutura O senador Lindberg Farias (PT-RJ) afirmou hoje que a bancada petista no Senado não abrirá mão de reivindicar a Comissão da Infraestrutura da Casa. A comissão é cobiçada pelo fluminense, mas estão no páreo os peemedebistas e os tucanos. Diante do impasse, o petista acredita que a instalação das comissões no Senado será adiada para a próxima semana.