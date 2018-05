Lindberg negocia com PDT candidatura ao governo do RJ

Embora o futuro político de Lindberg dependa da escolha da nova direção estadual do PT, o prefeito tenta desde já arregimentar aliados, para garantir a candidatura própria do partido, o que contraria a orientação do comando nacional petista e do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, favoráveis à aliança com Cabral no primeiro turno.

O PDT não descarta a possibilidade de apoio a Cabral, mas como não faz parte do governo e tem posição independente no Estado, sabe que teria dificuldades de garantir a vaga ao Senado na chapa do governador. E o partido não está disposto a abrir mão dessa candidatura. "Reivindicamos a chapa majoritária. Sem isso, o partido não deverá apoiar ninguém. Vamos buscar uma terceira via ou candidatura própria", disse o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, presidente nacional licenciado do partido. "O PDT precisa se fortalecer."

O ministro defende a formalização do apoio do PDT à pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, e já conversou com o presidente Lula sobre as dificuldades da aliança dos petistas com o PMDB no Rio. "O presidente diz que vai se empenhar pela aliança com o governador Cabral, mas não critica o Lindberg", disse Lupi.