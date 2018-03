Lindberg Farias diz que tem apoio do PT para Senado Prefeito de Nova Iguaçu, Lindberg Farias, que vinha articulando para ser candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, afirmou hoje que o PT formalizará no próximo dia 25 o apoio à campanha pela reeleição do governador Sérgio Cabral (PMDB). Farias disse que ele próprio recebeu aval da cúpula do PT para se candidatar a uma vaga no Senado.