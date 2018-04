Lina: municípios terão de se adequar à queda no repasse Em reunião na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, na manhã de hoje, a secretária da Receita Federal, Lina Vieira, foi questionada pelos deputados sobre possíveis planos do governo para compensar as prefeituras, depois da queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A resposta não foi nada otimista. "Se a atividade econômica não cresce, a arrecadação não cresce e os repasses não crescem. Hoje vivemos uma situação econômica diferente. Os municípios vão ter de se adequar à nova realidade", afirmou a secretária, no dia seguinte à declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que está preocupado com a situação dos municípios.